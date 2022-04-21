WhatsApp вводит новое правило с 22 апреля

Мессенджер WhatsApp вводит новое правило для всех своих пользователей. Уже с 22 апреля для пользователей приложения полностью отключится одна из функций, которая работала ранее, сообщает PRIMPRESS.

https://primpress.ru/article/84410

Отмечается, что изменение затронет функцию, которая была введена в мессенджере не так давно, и это возможность отправки пользователями исчезающих фотографий.

Такую функцию разработчики представили еще в августе прошлого года. Пользователи WhatsApp получили возможность отправлять фотографии и видеозаписи, которые потом сами исчезали из чата с другим человеком без необходимости удаления.

Однако при этом работал один важный нюанс. Эти файлы все-таки сохранялись на телефоне отправителя, что могло привести к нарушению приватности таких снимков или видеокадров. А кроме того, файлы занимали понапрасну место в памяти смартфона.

Сейчас разработчики исправили эту ситуацию, и функция сохранения таких файлов отключится полностью Это произойдет для всех устройств уже с 22 апреля. Изменение затронет как пользователей операционной системы Android, так и iOS. Но для этого будет необходимо обновить приложение на своем телефоне, чтобы можно было полностью сохранять конфиденциальность отправленных фотографий и видео.