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Открываем новую рубрику "Хроники скорой помощи"

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- Айжан Мамбеталиева
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Редакция vb.kg открывает новую рубрику "Хроники скорой помощи", в которой будет рассказывать о людей, от чьей скорости и реакции зависит здоровье кыргызстанцев. Это те, кому в первую очередь звонят при ДТП, к кому обращаются за советом, практически по любому поводу – температура, порез, ожог, ссадины и царапины: Что делать? Врачи Центра экстренной медицины – это те, кто днем и ночью держат руку на пульсе нашего города, готовые в любой момент выехать, чтобы успеть, помочь, спасти… И даже в этот момент, когда вы читаете этот текст, бригады скорой помощи находятся на вызовах, спасая чьи-то жизни.

Проект "Врач на скорой" придумали и начали развивать Антон Середа и Владислав Кунц, которые работают в Центре экстренной медицины.

Сначала парни в Facebook делились историями со своих выездов, рассказывали о тех, кому помогли, также рассказывали о своих коллегах из других бригад. И эти жизненные ситуации, описанные врачами, нашли отклик в сердцах читателей, они начали оставлять комментарии, задавать вопросы. За полгода, которые существует проект, отношение горожан к скорой заметно изменилось, с пониманием начали относиться к существующим проблемам.

"Мы показывали то, как нас не пропускают на дорогах, когда мы спешим на вызов, о наших коллегах, которые заступают на суточные смены и готовы по первому зову выехать на помощь. Сейчас к нам подключились наши коллеги из других бригад, тоже делятся историями со своих дежурств, весь наш центр работает одной командой, - говорит Антон Середа. – Нам удалось наладить связь с врачами скорой помощи из других стран, много коллег из городов России присылают нам свои заметки, их мы тоже публикуем".

"Мы не даем советы и не проводим консультации на страничках в соцсетях, чтобы кто-то из читателей не начал применять наши советы, ведь каждый случаи индивидуален. Но когда пишут в личных сообщениях, мы можем дать рекомендации к какому врачу необходимо обратиться, или же, что необходимо срочно предпринять в той или иной ситуации. Однажды написала девушка с вопросом, что делать при ожогах. При ожоге необходимо сразу же поместить пораженный участок под проточную холодную воду и подержать 15-20 минут, тогда, наверняка, даже волдырей не останется, а покраснение пройдет через пару дней", - рассказывает Владислав Кунц.

"Наши публикации получают множество положительных откликов. К примеру, когда в Канте произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, в котором водитель и фельдшер получили различные травмы, но несмотря на это продолжали оказывать помощь пациенту до приезда другой бригады медиков. Я был в Канте и заехал в больницу к нашим коллегам, показал им пост про них и то, сколько людей написали им комментарии с теплыми пожеланиями. Они были очень тронуты, они ведь считали, что о них уже давно забыли", - говорит Антон.

В планах у парней снять серию документальных сюжетов о своих коллегах. А для этого им необходим профессиональный свет, который они собираются приобрести. Недавно, ребята из ЦУМа подарили им петличку – микрофон для записи, говорят, что в их сюжетах плохой звук, вот мол, вам петличка, пользуйтесь.

Благодарность от читателей тоже не редкость. Антон рассказывает, что однажды они с Владом выезжали на вызов к женщине, которая, как оказалось, тоже следит в соцсетях за творчеством парней. Увидев их, она обрадовалась: Я так хотела, чтобы приехали именно вы! А когда ее доставили в больницу, она долго благодарила своих спасителей.

Так вот о таких, добрых, реальных, жизненных историях вы, наши читатели, будете узнавать в нашей новой рубрике. А также получите советы от врачей, как уберечь себя в период предстоящей жары, сезона аллергий и многое другое.


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URL: https://www.vb.kg/417137
Теги:
скорая помощь, травмы, больница, медики, врачи
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