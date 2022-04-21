В Службе исполнения наказаний наградили сотрудников

В ходе расширенного совещания в центральном аппарате Службы исполнения наказаний, на котором подводились итоги работы ведомства за 1 квартал текущего года, состоялось торжественное награждение целой группы лиц.

Причем награждали их медалями особыми - "80 лет Департамента охраны и конвоирования". Как известно, в эти дни ДОК отмечает 80-летний юбилей со дня создания, и это достойный повод для заслуженного чествования коллег самых разных званий из различных подразделений пенитенциарной системы.

В числе тех, чью грудь украсила ведомственная награда, был и приглашенный на коллегию в здание СИН заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу, курирующий сферу УИС.