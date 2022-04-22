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Замминистра юстиции принял участие в расширенной коллегии СИН

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- Айжан Мамбеталиева
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В Центральном аппарате службы исполнения наказаний, являющейся подведомственной организацией Министерства юстиции, состоялась расширенная коллегия, в работе которой принял участие и заместитель главы МЮ Зарылбек уулу Алмазбек.

Это опытный специалист с высшим юридическим образованием, работавший в МИД и различных структурах Минюста. Но силовой блок ему тоже знаком – за плечами 46-летнего куратора пенитенциарной системы и служба в органах национальной безопасности Кыргызстана.

Выступая перед собравшимися, заместитель министра, занимающий этот пост с 26 января сего года, отметил, что уже успел лично ознакомиться с деятельностью целого ряда ключевых учреждений СИН, для чего была организована масштабная инспекционная поездка.

"В целом, у меня сложилось благоприятное впечатление, СИН действует профессионально и плодотворно, - отметил Зарылбек уулу Алмазбек. – Конечно, определенные проблемы существуют, но я уверен, что мы их сможем решить общими силами, планомерно, поэтапно, работая единой командой", - резюмировал замминистра.


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URL: https://www.vb.kg/417143
Теги:
ГСИН, Министерство юстиции, Кыргызстан
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