Животноводам в Кыргызстане по–прежнему несладко

Фермеры–животноводы держатся из последних сил. Если государство и дальше будет игнорировать их жалобы, то в стране точно возникнет дефицит молока и мяса. "Вечерка" продолжает мониторить ситуацию в этих сферах сельхозпроизводства.

Молоко пока свободно можно купить в торговых сетях и на рынках. Да, цены на них повысились, но люди понимают, что все это происходит из–за прошлогодней засухи, резкого подорожания высококалорийных кормов.

Но фермерам по–прежнему несладко. Закупочные цены на молочку не позволяют им получать даже минимальную прибыль. Правда, сейчас появилась свежая трава, но если корову кормить только одной зеленкой, то жирность молока получается почти что нулевой. А всевозможные кормовые добавки владельцы животных уже давно не в состоянии приобретать.

Но у перерабатывающих предприятий свои интересы. Им в свою очередь не выгодно приобретать молоко с низким процентом жирности, поэтому они хотят снизить расценки на молоко с 36 до 33 сомов. Если это решение будет утверждено, то большинство фермеров точно разорится. А между тем самые отчаянные молочники уже сейчас требуют покупать у них молоко не меньше, чем за 50 сомов. И тогда у них все будет хорошо. Плохо будет только у потребителей - для многих из них молочка станет всего лишь воспоминанием.

Многие сельчане уже сейчас звонят в правительство, акимиаты и просят чиновников посодействовать в предоставлении им дотаций. Хотя бы из расчета 3–5 сомов за один литр. В таком случае они бы могли приобретать кормовые препараты. Но государство сделать этого пока не может.

Есть, правда, один выход, но он, если честно, тоже маловероятен. Молоко у фермеров закупают не перерабатывающие предприятия, а надоевшие всем посредники. Сырье у сельчан они приобретают по 36 сомов (пока!), а продают молкомбинатам по 42 сома за литр. Крестьяне недоумевают: а с какой радости на их продукции наживаются перекупщики? Этот вопрос уже, как говорится, давно висит в воздухе, но наши переработчики не изъявляют желания заниматься закупкой сырья. Странно - почему? В советское время по всей республики "шустрили" молоковозы, что мешает предприятиям создать парк этих автомобилей сейчас?

А еще лучше было бы каждому предприятию создать собственную сырьевую базу, заключить договоры с фермерами о приобретении у них молока по договорным ценам. Редакции "Вечернего Бишкека" точно известно, что несколько лет назад бывшее руководство "Бишкек–Сут" планировало создать с крестьянами нечто вроде молочных союзов. Предприятие намеревалось взять на себя обязательства по обеспечению фермерских хозяйств калорийными кормами и даже породистым высокопродуктивным молодняком, но этой инициативе не суждено было сбыться. Инициативных работников у нас, к сожалению, часто отправляют в отставку. Зато сейчас в молочном животноводстве страны "гуляй–поле". Каждый думает только о своей выгоде.

Ситуация в мясной отрасли более–менее. Баранины, говядины на рынках достаточно. А все потому, что правительство ввело временный запрет на экспорт этой продукции. Без всякой иронии можно сказать, что власти поступили достаточно своевременно. Ведь в противном случае килограмм говяжьей вырезки стоил бы не 550 сомов, как сейчас, а все 800 и даже дороже, килограмм отборной баранины точно бы "зашкаливал" за тысячу сомов.

Но животноводы сильно недовольны запретом. Спросите у любого фермера о нынешней ценовой политике, и он с нескрываемым раздражением скажет, что если дело и дальше так пойдет, то он точно разорится.

Сельский предприниматель из Московского района Чуйской области Зияитдин Мурашев, который более 10 лет выращивает бычков, сказал корреспонденту "Вечернего Бишкека": "Государство взяло нас за горло. Регулирует цены на мясо, ввело запрет на его экспорт. На рынках Бишкека реализаторы нашу продукцию из–за ее переизбытка закупают не очень охотно. И все это объясняется заботой о горожанах. А нам что делать - по миру идти? Если что–то запрещать, то нужно и помогать. Можно было бы тем фермерам, которые производят, допустим, 100 тонн мяса, предоставлять компенсации из расчета 20 сомов за килограмм. Так во многих странах делают, а в нашей, похоже, даже не думают. Я больше не буду покупать молодых бычков. Сколько можно работать себе в убыток".

Недовольны запретом на экспорт мяса даже продавцы столичных рынков. "Существующие цены, - заявил корреспонденту "ВБ" один из реализаторов, - все равно очень высокие. Люди стали меньше покупать мясо, оно портится даже в холодильниках. При этом скотоводы просят покупать у них целые туши, но мы не можем этого делать". Вот такой и здесь получается заколдованный круг.

Понятно, государство не может дотировать животноводов. Но можно, наверное, пойти другим путем: тщательно посчитать - сколько мяса нужно отправлять на внутренний рынок, заполнить его, и только потом разрешить экспортировать излишки, выдавать сельчанам нечто вроде экспортных квот. Фермерство в таком случае получит хоть какую–то прибыль. Конечно, этот вариант не очень реалистичный. Сразу же найдутся люди, склонные ко всевозможным подлогам и ухищрениям. Ну а если животноводы завтра–послезавтра начнут массово забивать скот? Что тогда будем делать? Так, на первый взгляд, благополучные отрасли полны множества проблем, которые должны решать умеющие это делать специалисты.