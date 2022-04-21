В центре Москвы появится памятник Иосифу Кобзону

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить в центре Москвы памятник советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону. Об этом пишет moslenta.ru.

На работы по изготовлению и установке монумента, а также благоустройство прилегающей территории правительство российской столицы выделит грант в размере 45 миллионов рублей.

Памятник знаменитости должен появиться в сквере по адресу Оружейный переулок, владение 45. Открыть его планируют уже в конце августа нынешнего года. Изготовлением композиции займется авторский коллектив Студии военных художников имени Грекова.