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В центре Москвы появится памятник Иосифу Кобзону

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- Бакыт Стамов
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить в центре Москвы памятник советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону. Об этом пишет moslenta.ru.

На работы по изготовлению и установке монумента, а также благоустройство прилегающей территории правительство российской столицы выделит грант в размере 45 миллионов рублей.

Памятник знаменитости должен появиться в сквере по адресу Оружейный переулок, владение 45. Открыть его планируют уже в конце августа нынешнего года. Изготовлением композиции займется авторский коллектив Студии военных художников имени Грекова.


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URL: https://www.vb.kg/417147
Теги:
памятник, Москва, артисты эстрады, в мире
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