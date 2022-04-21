ГКНБ призывает не использовать символ "Z" в шествии Бессмертного полка

ГКНБ призывает организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать в прокат военную форму с символикой "Z", а граждан - не надевать ее на традиционное шествие Бессмертного полка.

В связи с распространением в социальных сетях рекламных публикаций о сдаче гражданам военной формы и костюмов с символикой "Z" в честь празднования 9 мая Дня Великой Победы, которые бурно обсуждаются общественностью, органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не давать в прокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом "Z", а горожан - не надевать указанную форму для шествия Бессмертного полка.

ГКНБ предупреждает об ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики за действия, направленные на разжигание межнациональной розни.