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ГКНБ призывает не использовать символ "Z" в шествии Бессмертного полка

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- Асия Канаева
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ГКНБ призывает организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать в прокат военную форму с символикой "Z", а граждан - не надевать ее на традиционное шествие Бессмертного полка.

В связи с распространением в социальных сетях рекламных публикаций о сдаче гражданам военной формы и костюмов с символикой "Z" в честь празднования 9 мая Дня Великой Победы, которые бурно обсуждаются общественностью, органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не давать в прокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом "Z", а горожан - не надевать указанную форму для шествия Бессмертного полка.

ГКНБ предупреждает об ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики за действия, направленные на разжигание межнациональной розни.


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URL: https://www.vb.kg/417152
Теги:
9 Мая, Бессмертный полк, ГКНБ
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