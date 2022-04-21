Наркотики и поддельный паспорт. Темирову может грозить до восьми лет тюрьмы

Материалы по уголовному делу по факту незаконного распространения наркотиков в отношении Болота Темирова в ближайшее время передадут в суд. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД сообщила начальник следственной службы ГУВД Бишкека Кымбат Курманалиева.

По ее словам, расследование этого дела уже завершено.

Также на пресс-конференции представители МВД прокомментировали еще два возбужденных в отношении Темирова уголовных дел по подозрению использования поддельных документов.

"В отношении лиц, выдавших в Узгене военный билет Болоту Темирову, будет проведено служебное расследование, - сказал глава пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

Что же касается паспорта, то как отметила начальник следственной службы ГУВД Бишкека Кымбат Курманалиева, Болот Темиров незаконно использует этот документ.

"Следствие будет разбираться с теми, кто выдал Темирову паспорт. Мы отправляли запросы в Россию, и там подтвердили наличие паспорта. Также наличие другого гражданства выявилось во время расследования первого дела в отношении Темирова о незаконном распространении наркотических веществ. Ему может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы", - добавила она.