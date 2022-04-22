"Ресурсный центр для пожилых" призвал защитить права мигрантов

В Кыргызстане общественное объединение "Ресурсный центр для пожилых" провело встречу со всеми заинтересованными партнерами и уполномоченными государственными органами, работающими в сфере миграции.
Целью встречи являлось построение и укрепление сотрудничества, а также объединение усилий всех заинтересованных партнеров, которые будут направлены на поддержку и защиту прав трудящихся мигрантов.
В мероприятии приняли участие председатель комитета по социальной политике Жогорку Кенеша КР, представители секретариата Совета по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при торага Жогорку Кенеша КР, Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, Центра трудоустройства граждан за рубежом при МТСОМ КР, а также представители государственных органов, международных организаций, гражданского общества, коммерческих организаций и СМИ.
В ходе встречи состоялось обсуждение следующих вопросов:
По итогам встречи был разработан совместный план деятельности, направленный на поддержку и защиту прав трудящихся мигрантов.
Данное мероприятие организовано в рамках проекта "Консолидация транснациональной сети НПО, специализирующихся на трудовой миграции между Россией, Арменией, Кыргызстаном и Узбекистаном" при поддержке Каритас Франц.