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"Ресурсный центр для пожилых" призвал защитить права мигрантов

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане общественное объединение "Ресурсный центр для пожилых" провело встречу со всеми заинтересованными партнерами и уполномоченными государственными органами, работающими в сфере миграции.

Целью встречи являлось построение и укрепление сотрудничества, а также объединение усилий всех заинтересованных партнеров, которые будут направлены на поддержку и защиту прав трудящихся мигрантов.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по социальной политике Жогорку Кенеша КР, представители секретариата Совета по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при торага Жогорку Кенеша КР, Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, Центра трудоустройства граждан за рубежом при МТСОМ КР, а также представители государственных органов, международных организаций, гражданского общества, коммерческих организаций и СМИ.

В ходе встречи состоялось обсуждение следующих вопросов:

  1. Государственная политика в сфере трудовой миграции.
  2. Текущая ситуация, связанная с санкциями против Российской Федерации, их риски и последствия для мигрантов.
  3. Выполнение государствами-участниками ЕАЭС соглашений в сфере миграции.
  4. Презентация деятельности организаций, работающих в сфере миграции.

По итогам встречи был разработан совместный план деятельности, направленный на поддержку и защиту прав трудящихся мигрантов.

Данное мероприятие организовано в рамках проекта "Консолидация транснациональной сети НПО, специализирующихся на трудовой миграции между Россией, Арменией, Кыргызстаном и Узбекистаном" при поддержке Каритас Франц.


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URL: https://www.vb.kg/417157
Теги:
миграция, Кыргызстан
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