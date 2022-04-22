МВД Кыргызстана ознакомился с достижениями турецкой полиции

21 апреля представители МВД КР в лице начальника службы общественной безопасности Сталбека Рахманова, главы службы по противодействию экстремизма и незаконной миграции Жениша Джоробекова, начальника управления международного сотрудничества Нурбека Жангабылова и начальника управления ГУИТ Максата Сыдыгалиева ознакомились с достижениями турецких коллег в сфере внедрения цифровизации в деятельность полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным в рамках рабочей поездки, кыргызская делегация посетила генеральную дирекцию информационных технологий Турции, где были представлены передовые технологии, используемые в обеспечении общественного порядка и безопасности.

Кроме этого, представители МВД ознакомились с деятельностью дирекции департамента по борьбе с киберпреступлениями.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обмена опытом, а также обучения сотрудников МВД на базе полицейской академии Турции.