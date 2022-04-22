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Как производится начисление оплаты за полив?

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с 1 мая традиционно начинается поливной сезон. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, начисление за полив приусадебных участков производится по показаниям приборов учета воды и по утвержденным нормам потребления при отсутствии прибора учета.

Оплата рассчитывается исходя из площади приусадебного участка, установленной согласно техническому плану на земельный участок.

Производственно-эксплуатационное управление " Бишкекводоканал" упростило процедуру выдачи разрешения на полив питьевой водой зелёных насаждений в ночное время с 00.00 до 5.00 часов утра. Теперь жители частного сектора могут не обращаться в водоканал, не стоять в очередях, а произвести оплату через почту, терминалы, электронный кошелёк, то есть любым удобным способом и получить автоматически разрешение на полив только в ночное время.

Сумма, подлежащая к оплате, рассчитана исходя из расчёта среднестатистической площади полива 1,5 сотки или 150 квадратных метров, что составляет за 1 месяц – 223,07 сомов, а за поливной сезон, это с мая по сентябрь – 1115,37 сомов.

В случае если площадь не соответствует 1,5 сотки, то домовладелец вправе обратиться в абонентный отдел водоканала (по телефону, по электронной почте, либо лично), где откорректируют площадь и сумму начисления по факту.

В случае выявления факта полива питьевой водой без разрешения, то абоненту будут применены меры согласно ст. 119 Кодекса КР о правонарушениях и п. 5.2 "Правил пользования водопроводом и канализацией в г. Бишкек".

По всем вопросам, связанным с поливом, можно обратиться по телефонам:

- Свердловский район: 59-55-90;

- Первомайский район: 56-60-86;

- Октябрьский район: 59-51-61;

- Ленинский район: 56-60-12.


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URL: https://www.vb.kg/417171
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, полив
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