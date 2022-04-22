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Почти половина жертв домашнего насилия в Казахстане – мужчины

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В Казахстане в 2021 году зарегистрировали и доказали 1022 факта бытового насилия. Почти половина пострадавших (46%) – мужчины.

Статистикой поделился заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

"Бывают случаи избиения мужчин. Скажу из личной практики: поступил вызов, выясняется, что женщина облила мужа бензином и стояла с зажжённой зажигалкой в руках и пыталась его поджечь. Он не применял силу, не сопротивлялся, но уговорили отдать зажигалку. Причина – семейный скандал, ссора. Как обычно, банальные вещи: он выпил, пришёл домой в нетрезвом состоянии и на этой почве произошёл скандал", – рассказал Милюк.

По данным Алексея Милюка, есть много факторов, влияющих на на психоэмоциональное состояние людей. Он считает, что необходимо развивать сети психологических служб. Человеку на грани срыва некуда обратиться, а услуги хороших психологов стоят дорого.

Есть различия в поведении мужчин и женщин в стрессовых ситуациях.

"Если это совершает мужчина при ссорах, то он может толкнуть, стукнуть, жертва падает и ударяется головой о стол. Женщины же могут нанести множество ножевых ранений. В состоянии аффекта умысел на убийство очень ярко прослеживается. Мы связываем это с такими факторами, как накопившиеся претензии и неконтролируемая агрессия. Считаем, что нужно работать над устранением причин, чтобы решались быстрее и более оперативно купировались", – добавил Алексей Милюк.

В разных регионах Казахстана по-разному воспринимают степень бытового насилия. Например, по данным Милюка, в Туркестанской области многие женщины не считают насилием пощёчины от супругов.

Источник: orda.kz


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URL: https://www.vb.kg/417172
Теги:
Казахстан, семейное насилие, статистика
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