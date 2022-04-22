Погода
$ 85.37 - 86.37
€ 91.25 - 92.25

Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии

243  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по спортивной борьбе в Монголии.

Кыргызстанка выступает в весовой категории до 62 кг и стартовала со стадии 1/4 финала.

В первой схватке на турнире действующая чемпионка мира и Азии победила спортсменку из Монголии, а в полуфинале была сильнее узбекистанки.

В финале ее соперницей станет Нонока Озаки из Японии.

Начало схваток финального блока в 16.00 по Бишкекскому времени.

До 62 кг

1/4 финала

Айсулуу Тыныбекова - Хонгорзул Болдсайкхан (Монголия) - 7:3

1/2 финала

Айсулуу Тыныбекова - Набира Эсенбаева (Узбекистана) - 6:0, победа Тыныбековой на туше

Финал

Айсулуу Тыныбекова - Нонока Озаки (Япония).

Источник: Sport АКИpress


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417177
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, чемпионат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  