Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по спортивной борьбе в Монголии.
Кыргызстанка выступает в весовой категории до 62 кг и стартовала со стадии 1/4 финала.
В первой схватке на турнире действующая чемпионка мира и Азии победила спортсменку из Монголии, а в полуфинале была сильнее узбекистанки.
В финале ее соперницей станет Нонока Озаки из Японии.
Начало схваток финального блока в 16.00 по Бишкекскому времени.
До 62 кг
1/4 финала
Айсулуу Тыныбекова - Хонгорзул Болдсайкхан (Монголия) - 7:3
1/2 финала
Айсулуу Тыныбекова - Набира Эсенбаева (Узбекистана) - 6:0, победа Тыныбековой на туше
Финал
Айсулуу Тыныбекова - Нонока Озаки (Япония).
Источник: Sport АКИpress