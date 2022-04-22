Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по спортивной борьбе в Монголии.

Кыргызстанка выступает в весовой категории до 62 кг и стартовала со стадии 1/4 финала.

В первой схватке на турнире действующая чемпионка мира и Азии победила спортсменку из Монголии, а в полуфинале была сильнее узбекистанки.

В финале ее соперницей станет Нонока Озаки из Японии.

Начало схваток финального блока в 16.00 по Бишкекскому времени.

До 62 кг

1/4 финала

Айсулуу Тыныбекова - Хонгорзул Болдсайкхан (Монголия) - 7:3

1/2 финала

Айсулуу Тыныбекова - Набира Эсенбаева (Узбекистана) - 6:0, победа Тыныбековой на туше

Финал

Айсулуу Тыныбекова - Нонока Озаки (Япония).

Источник: Sport АКИpress