Диетологи рассказали о последствиях употребления шоколада каждый день

Известные диетологи Кортни Д"Анджело и Триста Бест рассказали о неожиданных последствиях употребления шоколада каждый день. Они заявили изданию ETNT, что темный шоколад снижает уровень стресса и улучшает здоровье сердца.

По словам специалистов, такие полезные свойства темный шоколад приобрел за счет высокого содержания какао, богатого антиоксидантами, в том числе флавоноидами. Эти компонент диетологи назвали улучшающим кровообращение в сердце, снижающим кровяное давление и уменьшающим риск образования тромбов.

"Ежедневное потребление умеренного количества шоколада помогает снизить риск развития инсульта, предотвратить сердечные заболевания, снизить уровень стресса и тревожности, а также избавить от депрессии", - уточнила Д"Анджело.

Однако несмотря на то что в шоколаде содержится большое количество полезных веществ, в том числе магний, который благотворно влияет на работу мозга, эксперты рекомендуют им не увлекаться, иначе это может негативно сказаться на уровне сахара в крови и на фигуре.

"Злоупотребление шоколадом может помешать вам найти более здоровую альтернативу. Если вы регулярно едите продукты с добавленным сахаром, вы можете потерять вкус к натуральным сладостям, в том числе фруктам", - объяснила Бест.