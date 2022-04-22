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ГНС ограничила выезд из страны 535 налогоплательщикам-должникам

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба по состоянию на 1 апреля ограничила выезд из страны для 535 налогоплательщиков, имеющих признанную налоговую задолженность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в судебный департамент направлены материалы в отношении 1128 налогоплательщиков для принятия решений об ограничении на выезд.

В соответствии с нормами Налогового кодекса КР с 1 января текущего действует ряд ограничительных мер в отношении налогоплательщиков, имеющих признанную налоговую задолженность.

Органы налоговой службы имеют право обратиться в суд с заявлением об ограничении выезда физического лица или руководителя организации, которые имеют налоговую задолженность, признанную налогоплательщиком, в размере, превышающем 1000 расчетных показателей (100 тыс. сомов), и неисполненную в течение 15 рабочих дней с момента вручения извещения об обеспечении исполнения налоговой задолженности.

Кроме того, в начале текущего года между Государственной налоговой службой и судебным департаментом при Верховном суде заключено соглашение о порядке взаимодействия при исполнении исполнительных документов.

Согласно данному соглашению, на основании материалов органов налоговой службы по взысканию налоговой задолженности подразделениями служб судебных исполнителей будут приняты ограничительные меры в виде наложения ареста на имущество, запрета на выезд, а также другие превентивные действия.

На официальном сайте ГНС ежемесячно публикуется список налогоплательщиков, имеющих признанную налоговую задолженность на сумму более 100 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/417179
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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