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В Великобритании на роли вампиров требуется 1897 человек

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- Анастасия Карелина
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Британская некоммерческая организация, поддерживающая культурно значимые объекты в Англии, объявила, что ищет 1897 человек готовых надеть костюмы вампиров, в честь годовщины Дракулы. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на агентство UPI.

Английское наследие, которое управляет более чем 400 культурными объектами в стране, заявило, что 26 мая в готическом аббатстве Уитби, послужившим источником вдохновения для знаменитого романа Брэма Стокера, хочет побить мировой рекорд по количеству людей, одетых как вампиры.

В настоящее время рекорд составляет 1039 человек. Он был установлен в Вирджинии в 2011 году. Теперь, чтобы рекорд был засчитан, требуется не менее 1040 вампиров. Однако организаторы заявили, что надеются собрать в общей сложности 1897 человек и посвятить свое действо 125-летию со дня публикации "Дракулы" – роман был напечатан в 1897 году.

Книга рекордов Гиннеса имеет строгие правила в отношении того, что считается одеждой вампира. Все участники должны будут надеть черные брюки или юбки, черные туфли, жилеты, черные накидки или пальто с воротником и набор искусственных клыков.


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URL: https://www.vb.kg/417181
Теги:
Великобритания, книги, рекорд, в мире
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