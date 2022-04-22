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Главы МСУ пройдут обучение по работе с электронным документооборотом

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство цифрового развития проводит с 25 по 27 апреля информационно-обучающие тренинги для глав айыл окмоту и районных государственных администраций всех регионов по приобретению эффективных навыков работы в системе электронного документооборота Infodocs. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, обучение пройдет в городе Бишкеке и областных центрах республики - городах Ош, Джалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Каракол, куда приглашены главы районных государственных администраций и главы айыл окмоту соответствующих областей.

В качестве тренеров привлечены руководители и сотрудники ЦОН указанных городов, которые проведут обучение работе в системе электронного документооборота Infodocs.

Данная государственная образовательная программа направлена на исключение в работе органов местного самоуправления документооборота на бумажных носителях. Также в рамках тренингов проводятся информационные мероприятия в формате вопросы-ответы по внедрению автоматизированных информационных систем "Е-Кызмат" и "Санарип аймак".


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URL: https://www.vb.kg/417182
Теги:
МСУ, Кыргызстан
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