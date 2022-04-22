Главы МСУ пройдут обучение по работе с электронным документооборотом

Министерство цифрового развития проводит с 25 по 27 апреля информационно-обучающие тренинги для глав айыл окмоту и районных государственных администраций всех регионов по приобретению эффективных навыков работы в системе электронного документооборота Infodocs. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, обучение пройдет в городе Бишкеке и областных центрах республики - городах Ош, Джалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Каракол, куда приглашены главы районных государственных администраций и главы айыл окмоту соответствующих областей.

В качестве тренеров привлечены руководители и сотрудники ЦОН указанных городов, которые проведут обучение работе в системе электронного документооборота Infodocs.

Данная государственная образовательная программа направлена на исключение в работе органов местного самоуправления документооборота на бумажных носителях. Также в рамках тренингов проводятся информационные мероприятия в формате вопросы-ответы по внедрению автоматизированных информационных систем "Е-Кызмат" и "Санарип аймак".