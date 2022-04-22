Ученые: Прием антидепрессантов не повышает качество жизни

В долгосрочной перспективе прием антидепрессантов не улучшает ментальное или физическое здоровье людей. Препараты борются с симптомами депрессии только "здесь и сейчас". К таким выводам пришли ученые из Саудовской Аравии, пишет Science Daily.

Они проанализировали данные о предоставлении медицинских услуг взрослым американцами в 2005-2015 годах. В том масштабном исследовании участвовали 17 миллионов людей с диагнозом депрессия. Почти 58 процентов из них принимали антидепрессанты, остальные - нет.

Результаты могут быть искажены из-за того, что ученые не учли разные виды и уровни тяжести заболевания, а также не разделили препараты по типам - лекарства могут действовать по-разному.

"Пациенты, которым прописаны антидепрессанты, в любом случае должны их принимать. Но необходимы долгосрочные исследования, оценивающие реальное влияние фармакологического и немедикаментозного вмешательства на качество жизни этих людей в долгосрочной перспективе", - подытожили ученые.