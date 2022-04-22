В Камбодже крокодилы растерзали справлявшего на них нужду мужчину

В Камбодже крокодилы набросились на справлявшего нужду мужчину и растерзали его. Об этом сообщает Khmer Times.

Страшный случай произошел в деревне Кампонг Тайонг провинции Сиемреап. 37-летний смотритель крокодиловой фермы Соу Сотеа допоздна выпивал с соседями и родственниками. Компания выпила 24 банки пива, после чего Соу Сотеа отправился спать. Около часа ночи мужчина проснулся и пошел справить нужду. Облегчиться он решил у края бассейна, в котором находилось около 50 крокодилов. Нетрезвый Сотеа поскользнулся и упал в воду, где на него тут же напали пять рептилий.

Крики Сотеа услышали соседи и родственники. Крокодилов отогнали палками. Сотеа вытащили из бассейна, доставили в больницу. Мужчина получил серьезные раны конечностей и головы, три дня лечился в пномпеньской больнице, после чего его решили отправить обратно в Сиемреап. По дороге Сотеа скончался.