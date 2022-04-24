Ненужные детские игрушки можно принести в соцотдел православной церкви

Немного грустно, немного странно, что любимые люди и вещи вдруг становятся ненужными.

Вот, к примеру, этот крокодил. Когда-то он возлегал на премиум-полке игрушечного магазина и стоил несколько сот сомов. Потом его подарили какому-то ребенку, и он стал частью его жизни. Какой она была, можно только гадать. Но радость обладания Геной, видимо, длилась недолго, судя по тому, что он еще целый и не очень грязный. Наверное, просто надоел. Тем и виноват. Мог бы переехать к другому ребенку, но хозяева не подумали об этом. На помойку выбросить проще.

А вот сотрудники "Тазалыка" пощадили бедолагу. Дали ему, так сказать, второй шанс. Контейнеры с мусором опорожнили и поставили на место, а рядом положили грустного крокодила. Вдруг кто-то увидит и "усыновит" его, ведь в Бишкеке живут тысячи детей, для которых новое - хорошо отмытое старое. И было бы здорово, чтобы путь бэушных игрушек лежал к ним через фонды, а не через городские помойки. И если у вас дома есть надоевший крокодил, знайте, что его всегда можно принести в социальный отдел православной церкви, где трижды в неделю раздают вещи и игрушки детям, которые иногда приходят туда босиком.