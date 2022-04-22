Погода
$ 85.37 - 86.37
€ 91.25 - 92.25

Глуховеров: Мы сможем удивить команду "Магии вкуса"

185  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый выпуск программы "Магия вкуса" будет посвящен кухне Кыргызстана.Об этом редакции vb.kg рассказал президент Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО) Сергей Глуховеров.

По его словам, гастрономическая программа знакомит зрителей с традиционными блюдами разных народов.

"На этот раз и Кыргызстану посчастливилось стать участником данной телепередачи. Однако на нашу долю выпало непростое задание, ведь известный телеведущий уже побывал в Узбекистане и Казахстане. Но мы сможем удивить гостей, чтобы Кыргызстан запомнился многим своими национальными блюдами и восхитительной природой" – сказал Сергей Глуховеров.

Он также подчеркнул, что многие неравнодушные жители Кыргызстана принимают активное участие в организации: логистика программы, организация локаций, приготовление блюд, демонстрация национальных игр и фольклорных выступлений, размещении в гостевых домах и отелях. Так же Сергей Глуховеров поблагодарил Департамент туризма за предоставление автотранспорта и питание гостей.

Новые выпуски программы смотрите на телеканале "Моя Планета" и эфир про Кыргызстан выйдет через два месяца в двух сериях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417206
Теги:
продовольствие, телевидение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  