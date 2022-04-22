Глуховеров: Мы сможем удивить команду "Магии вкуса"

Новый выпуск программы "Магия вкуса" будет посвящен кухне Кыргызстана.Об этом редакции vb.kg рассказал президент Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО) Сергей Глуховеров.

По его словам, гастрономическая программа знакомит зрителей с традиционными блюдами разных народов.

"На этот раз и Кыргызстану посчастливилось стать участником данной телепередачи. Однако на нашу долю выпало непростое задание, ведь известный телеведущий уже побывал в Узбекистане и Казахстане. Но мы сможем удивить гостей, чтобы Кыргызстан запомнился многим своими национальными блюдами и восхитительной природой" – сказал Сергей Глуховеров.

Он также подчеркнул, что многие неравнодушные жители Кыргызстана принимают активное участие в организации: логистика программы, организация локаций, приготовление блюд, демонстрация национальных игр и фольклорных выступлений, размещении в гостевых домах и отелях. Так же Сергей Глуховеров поблагодарил Департамент туризма за предоставление автотранспорта и питание гостей.

Новые выпуски программы смотрите на телеканале "Моя Планета" и эфир про Кыргызстан выйдет через два месяца в двух сериях.