Шандор Дороги: Мы сделали первый шаг в сфере электромобильности

В инновационном центре под руководством Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) прошла конференция "Развитие электромобильности в Кыргызстане" с участием чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Кыргызской Республике Шандора Дороги и гостевого спикера из Венгрии Золтана Виг.

В мероприятии гибридного формата приняли участие сотрудники посольства Венгрии в Кыргызской Республике, директор кластера электромобильности им. Аньоша Едлика Золтан Виг, первый заместитель директора Кыргызпатент Мойдинов И. Ж., заведующий отделом стратегического планирования министерства экономики и коммерции КР Аширов Э., эксперт ПРООН по энергетике Ниязалиев У., представители частного сектора и университетов Кыргызстана.

На конференции отметили, что правительство Кыргызстана уделяет особое внимание развитию зеленой экономики и креативной индустрии поэтому вопросы развития электромобильности в Кыргызстане набирают обороты.

Господин посол Шандор Дороги отметил, что 16 апреля этого года праздновали 30-летие дипломатических отношений между Венгрией и Кыргызстаном.

"За эти 30 лет наше сотрудничество укрепилось. А сегодняшняя конференция – первый шаг в двусторонней работе Венгрии и Кыргызстана в сфере электромобильности и отличная площадка для установления контактов и создания совместных проектов. Есть все условия для развития сотрудничества" - заявил посол Венгрии.

Директор кластера по электромобильности Золтан Виг в ходе онлайн связи рассказал об опыте Венгрии перехода на электрические транспортные средства, о существующих законах, поддержке государства, регулировании и основных бизнес моделях.

Представители из Министерства экономики и ПРООН в Кыргызстане рассказали о работе в сфере продвижения электромобильности в Кыргызстане, о планах внесения законопроектов в ЖК и о том какие преимущества перехода удалось выявить на базе исследований, не только в экономическом плане, но экологическом и социальном.

Было отрадно услышать от кыргызских предпринимателей, что в Кыргызстане КамиМоторс уже производят свои электромобили, ООО "Маткасымов" тестируют прототип зарядных устройств для использования на всей территории страны, а служба такси выкупила венгерскую ИТ франшизу для управления электромобильным таксопарком.

"Конференция "Развитие электромобильности в Кыргызстане" стала отличным началом работы наших двух стран в сфере электромобильности и я надеюсь на плодотворное продолжение" - завершил посол Венгрии Шандор Дороги.