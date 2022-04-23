В Пакистане прошел кыргызско-пакистанский торгово-инвестиционный форум

В Исламабаде и Лахоре состоялся кыргызско-пакистанский торгово-инвестиционный форум с участием представителей кыргызских и пакистанский деловых кругов. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Мероприятие было организовано по инициативе посольства Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан при поддержке регионального офиса USAID в области экономической интеграции, правительства Пакистана, а также Торгово-промышленных палат Исламабада, Равалпинди и Лахора.

Форум был проведен в рамках проводимой посольством Кыргызстана в Пакистане работы по продвижению экономической дипломатии путем установления и дальнейшего развития деловых контактов между представителями бизнес-сообщества двух стран в целях укрепления взаимовыгодного торгово-экономического, а также инвестиционного сотрудничества.

Среди основных задач организации подобных мероприятий значится продвижение экономической кооперации, что должно способствовать открытию новых рынков для торговли и инвестиций между странами региона.

В составе кыргызской делегации были участники, ведущие деятельность в сферах сельского хозяйства, логистики, фармацевтики, туризма, производства продуктов питания, строительства, IT-индустрии, текстильной промышленности, представители администрации президента, Агентства по инвестициям и развитию Кыргыхстана, Кыргызского союза промышленников и предпринимателей, а также Генеральной дирекции Свободной экономической зоны "Бишкек".

По итогам форума подписаны меморандумы "О взаимопонимании и сотрудничестве" между Генеральной дирекцией Свободной экономической зоны "Бишкек" и Международной особой экономической зоной "Pvt. ООО", а также "О взаимопонимании" между ОсОО "Бай ЭлимКомпани" и "HAC AGRI Limited" на поставку сахарной продукции.