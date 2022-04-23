В Польше пес по имени Кайтус вырыл крупнейший за последнее столетие клад

Недалеко от польского города Валбжих собака по кличке Кайтус случайно откопала горшок со средневековыми монетами. Как утверждают специалисты, это крупнейший клад из найденных в стране за последнее столетие. Об этом пишет Arkeonews.

Кайтус нашел сокровище во время прогулки с хозяином. В какой-то момент пес вдруг начал рыть землю, из-под нее показались старинные монеты.

Хозяин собаки сообщил о находке археологам. Те прибыли на место и обнаружили фрагменты горшка и брактеаты начала XIII века, которыми он когда-то был наполнен доверху. Брактеаты – это тонкие монеты с тиснением только одной стороны. Название происходит от латинского слова bractea, что означает тонкий листовой металл.

Монеты сохранились очень хорошо. На них четко видны изображения грифонов, русалок, ангелов, башни и стены. Упомянутых монет того периода осталось немного, поэтому находка так ценна. Скорее всего, брактеаты отчеканили в Бранденбурге, Саксонии и Силезии. Такое право было не только у королей, но и у князей и епископов.

Информация о кладе вызвала многочисленные споры. Некоторые интернет-пользователи утверждают, что история о собаке преувеличена и что на самом деле клад был обнаружен с помощью металлоискателя.