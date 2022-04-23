Погода
$ 84.81 - 85.81
€ 91.90 - 92.90

В Польше пес по имени Кайтус вырыл крупнейший за последнее столетие клад

260  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Недалеко от польского города Валбжих собака по кличке Кайтус случайно откопала горшок со средневековыми монетами. Как утверждают специалисты, это крупнейший клад из найденных в стране за последнее столетие. Об этом пишет Arkeonews.

Кайтус нашел сокровище во время прогулки с хозяином. В какой-то момент пес вдруг начал рыть землю, из-под нее показались старинные монеты.

Хозяин собаки сообщил о находке археологам. Те прибыли на место и обнаружили фрагменты горшка и брактеаты начала XIII века, которыми он когда-то был наполнен доверху. Брактеаты – это тонкие монеты с тиснением только одной стороны. Название происходит от латинского слова bractea, что означает тонкий листовой металл.

Монеты сохранились очень хорошо. На них четко видны изображения грифонов, русалок, ангелов, башни и стены. Упомянутых монет того периода осталось немного, поэтому находка так ценна. Скорее всего, брактеаты отчеканили в Бранденбурге, Саксонии и Силезии. Такое право было не только у королей, но и у князей и епископов.

Информация о кладе вызвала многочисленные споры. Некоторые интернет-пользователи утверждают, что история о собаке преувеличена и что на самом деле клад был обнаружен с помощью металлоискателя.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417225
Теги:
Польша, собаки, археология, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  