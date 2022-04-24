МИД помог вернуть домой из Казахстана гражданина Кыргызстана

По поручению Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, Генеральным консульством Кыргызской Республики в Алматы оказано содействие в установлении места нахождения и возвращении на родину гражданина Кыргызской Республики Ж.А.К. 1980 года рождения, который по информации близких родственников, выехал в неизвестном направлении и потерял связь с ними.

В ходе проведения работ по поиску указанного гражданина, было установлено его место нахождения в одной из южных областей Республики Казахстан.

В результате беседы с родственником Ж.А.К. выяснено, что он страдает психическим расстройством с малых лет. В связи с чем возникли трудности в получении более подробной информации о его пребывании на территории Казахстана.

22 апреля 2022 года был проработан вопрос по документированию данного гражданина и 23 апреля 2022 года он возвращен на родину в сопровождении близкого родственника.