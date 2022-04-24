Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 91.87 - 92.87

МИД помог вернуть домой из Казахстана гражданина Кыргызстана

105  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По поручению Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, Генеральным консульством Кыргызской Республики в Алматы оказано содействие в установлении места нахождения и возвращении на родину гражданина Кыргызской Республики Ж.А.К. 1980 года рождения, который по информации близких родственников, выехал в неизвестном направлении и потерял связь с ними.

В ходе проведения работ по поиску указанного гражданина, было установлено его место нахождения в одной из южных областей Республики Казахстан.

В результате беседы с родственником Ж.А.К. выяснено, что он страдает психическим расстройством с малых лет. В связи с чем возникли трудности в получении более подробной информации о его пребывании на территории Казахстана.

22 апреля 2022 года был проработан вопрос по документированию данного гражданина и 23 апреля 2022 года он возвращен на родину в сопровождении близкого родственника.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417228
Теги:
Казахстан, соотечественники, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  