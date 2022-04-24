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КПП "Достук-автодорожный" функционирует в штатном режиме

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- Анастасия Карелина
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Пункт пропуска "Достук-автодорожный", расположенный на кыргызско-узбекском участке госграницы, функционирует в штатном режиме. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

23 апреля в 20 часов 30 минут в пункте пропуска зафиксировано скопление около 200 граждан, намеревающихся выехать в Узбекистан. Увеличение пассажиропотока в данном пункте пропуска носит цикличный характер и фиксируется в выходные и базарные дни (дни оптовой торговли на рынке "Кара-Суу"). Кроме того, в связи с проведением строительных работ в пункте пропуска в настоящее время отсутствует отдельный коридор для тех, кто пересекает границу с грузом и без груза.

В целях уменьшения скопления граждан на КПП "Достук-автодорожный" увеличен личный состав, функционируют все кабины паспортного контроля.

23 апреля через данный пункт пропуска границу пересекли границу свыше 10 000 человек.

Нарушений на территории пункта пропуска не зафиксировано. Правопорядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

По состоянию на 21 час 30 минут скопления людей не зафиксировано. Все граждане, находившиеся в очереди для прохождения паспортного контроля, пропущены.


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URL: https://www.vb.kg/417230
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Узбекистан, Кыргызстан
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