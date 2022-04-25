В Кыргызстане на 25 апреля выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19

В Кыргызстане на 25 апреля зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Все случаи выявлены в Бишкеке. Об этом сообщает Минздрав.

За весь период пандемии было зарегистрировано – 200 990 случаев заражения COVID-19.

Выздоровевших за последние сутки по республике от COVID-19 не было. За весь период выздоровели – 196 386 человек.

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 3 человека. На амбулаторном лечении – 18 человек.