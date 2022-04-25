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Завершился рабочий визит министра внутренних дел Улана Ниязбекова в Турцию

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба МВД сообщает, что в рамках визита состоялись встречи министра внутренних дел генерал-лейтенанта милиции Улана Ниязбекова в Анкаре с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом, министром внутренних дел Турции Сулайманом Сойлу. На встречах были обсуждены вопросы

экономического, политического и культурного сотрудничества двух стран, дальнейшей реализации инициативы обмена опытом между силами безопасности и повышения тесного взаимодействия правоохранительных органов на новый уровень.

В ходе встречи Улан Ниязбеков ознакомился с достижениями турецкой полиции в области обеспечения общественной безопасности, цифровизации работы, со специальной лабораторией по предупреждению и борьбе с преступностью, в работе которой используются биометрические технологий.

Улан Ниязбеков выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с турецкими коллегами. Кроме основного вида специальной техники полиции, делегации показали беспилотные летательные аппараты - байрактар, турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа, а также вертолеты, используемые в обеспечении общественного порядка воздушными силами полиции.

Кроме этого, представители МВД КР ознакомились с деятельностью криминалистической лаборатории дирекции криминального департамента генерального командования жандармерии. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обмена опытом, а также обучения сотрудников МВД КР на базе полицейской академии Турции.

Также Улан Ниязбеков посетил Турецкую международную академию по борьбе с наркотиками и организованной преступностью ТАДОК, которая является одним из лучших научных центров в мире. Ранее главы МВД Кыргызстана и Турции обсудили вопрос открытия учебного центра турецкой полиции, похожего на ТАДОК (TADOC), способствующего эффективной борьбе с

распространением наркотических средств и организованной преступностью, а также со всеми видами контрабанды. Основной задачей центра является автоматизация приема, обработки, учета и анализа оперативной информации, необходимой при возникновении и решении кризисных ситуаций (преступления, дорожно-транспортные происшествия). В рамках рабочей

поездки обмена опытом кыргызская делегация посетила генеральную дирекцию информационных технологий Турции, где были представлены передовые технологии, используемые в обеспечении общественного порядка и безопасности.

Глава МВД КР Улан Ниязбеков посетил памятник Манасу Великодушному, воздвигнутому на главной площади муниципалитета Кечиорен в Анкаре, где встретился с мэром Тургутом Алтыноком.

В ходе встречи министр внутренних дел Турции Сулайман Сойлу ознакомил гостей с работой центра, проводимыми мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и охраны правопорядка.

Глава МВД Кыргызстана Улан Ниязбеков поблагодарил турецкого коллегу за теплый прием и подчеркнул важность обмена опытом и развития сотрудничества между органами внутренних дел Кыргызстана и Турции.

В рамках визита члены делегации МВД КР ознакомились с деятельностью ряда подразделений МВД Турции. В частности, с деятельностью генерального командования жандармерии, генеральных дирекций управления безопасности, по регистрации населения и делам гражданства, мобильного центра (система безопасного города), центра экстренного вызова 112, криминального и авиационного департаментов, где были обозначены новые направления взаимодействия двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/417251
Теги:
МВД, Турция, Кыргызстан
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