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Шавкат Мирзиёев подарил Рамзану Кадырову 3D-картину ручной работы

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- Назгуль Абдыразакова
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Делегация Узбекистана посетила Чеченскую Республику. Она вручила Рамзану Кадырову поздравление Шавката Мирзиёева, а также подарок – уникальную 3D-картину ручной работы из серебра и золота, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"В преддверии ожидаемого всеми мусульманами праздника Ид аль-Фитр Чеченскую Республику посетила делегация из Узбекистана. Гости передали мне поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и памятный подарок – 3D-картину "Ансамбль Пои Калон", – отметил он в своем Телеграм-канале.

По словам Кадырова, Пои Калон – это потрясающий архитектурный ансамбль в Бухаре, состоящий из минарета Калон, мечети Калон и медресе Мир Араб. В последнем обучались выдающиеся мусульманские ученые мира, в числе которых был и Ахмат-Хаджи Кадыров.

"Мой дорогой отец всегда вспоминал период своей учебы в Бухаре только добрыми словами, рассказывал об искренних и благодушных жителях. Питал к этому месту нежные чувства пережитой молодости", – написал глава Чечни.

Он также добавил, что это поистине красивое и уникальное место, которое по праву носит звание одного из "Восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества". Посетив его однажды, туда хочется возвращаться снова и снова, чтобы ощутить духовное умиротворение и насладиться общением с прекрасными жителями. И, пользуясь случаем, я вам это советую от чистого сердца, заметил Кадыров.

"Я очень признателен Шавкату Миромоновичу не только за поздравление, но также за плодотворное сотрудничество между Узбекистаном и Россией, за политическое и культурное взаимодействие. Несомненно, Шавкат Миромонович много делает для своей страны и народа, налаживает дружеские отношения, укрепляет позиции Узбекистана на мировой арене. Уверен, что гражданам Узбекистана повезло иметь такого благородного президента, а Шавкату Миромоновичу повезло быть во главе такого прекрасного народа. Еще раз благодарю Президента Узбекистана, поздравляю его и всех жителей этой волшебной страны с наступающим праздником Ид аль-Фитр!" – заключил Рамзан Кадыров.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/417252
Теги:
Узбекистан, Чечня, Шавкат Мирзиёев
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