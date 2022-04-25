Утверждена концепция развития креативной экономики КР на 2022-2026 годы

Утверждена Концепция развития креативной экономики в Кыргызской Республике на 2022–2026 годы. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Концепция развития креативной экономики разработана в целях создания благоприятных условий для развития креативной экономики, реализации национальной стратегии развития страны на 2018–2040 годы, утвержденной указом президента.

Целью концепции развития креативной экономики является увеличение вклада креативных индустрий в отечественную экономику посредством формирования комплексной государственной политики.

Посредством монетизации инновационных идей и разработок, способных масштабироваться в промышленных объемах, сектор креативных индустрий в стране станет акселератором предпринимательской деятельности с высокой добавочной стоимостью и высоким экономическим эффектом, рационализирует капиталовложения, расширит экспортные возможности и обеспечит прирост занятости.

Креативная экономика в будущем должна стать толчком для стимулирования инноваций, увеличения инвестиционной привлекательности и снизит зависимость национальной экономики от сектора горнодобывающей промышленности и денежных переводов мигрантов, а также будет способствовать возрождению культурного наследия и самоидентификации государства в условиях глобализации.