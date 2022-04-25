Ректор Садыков: Без знания истории не построить отношения между народами

"Мудрость гласит, что "история - это есть политика прошлого, без которой нельзя понять политику настоящего". И значение этой мысли продолжает оставаться актуальным и в наши дни. Без знания истории невозможно построить надежные и долгосрочные отношения между народами, что и обосновывает необходимость глубокого изучения культуры и истории народов и стран. Поэтому даже больше века спустя так важны богатые материалы экспедиции в Центральную Азию и, в частности Кыргызстана, французского ученого Поля Пеллио", - сказал VB.KG ректор Кыргызского национального университета Канат Садыков.

"Экспедиция Поля Пеллио в 1906-1909 годах преследовала исключительно научные цели и, конечно, интересна для нас с точки зрения этнографии и социально-политической ситуации в тот период. А история учит нас извлекать из нее уроки", - добавил Канат Садыков в интервью нашему изданию перед началом встречи с делегацией посольства Франции в Кыргызстане во главе с чрезвычайным и полномочным послом Франсуа Делаусом.

Как отметил Франсуа Делаус, в Бишкеке более десяти лет назад был открыт Французский институт исследований Центральной Азии. "Главной его миссией является поддержка исследователей из Франции и Центральной Азии, которые работают в регионе по археологии и по всем дисциплинам социально-гуманитарной науки - история, социология, этнология, антропология, экономика, география, - ответил посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаус на вопрос VB.KG, чем занимается эта научная структура. – Институт призван развивать сотрудничество между учеными Франции и Центральной Азии в области научно-социальных исследований. И сегодня старший научный сотрудник этого института доктор исторических наук Гсавье Аллез представит ценнейшие материалы научной экспедиции нашего соотечественника Поля Пеллио".

Гсавье Аллез действительно продемонстрировал уникальные снимки, сделанные фотографом Шарлем Нуэттой во время экспедиции Поля Пеллио в Кыргызстан в 1906 году. А также рассказал студентам и профессорско-преподавательскому составу факультетов истории и регионоведения, иностранных языков, международных отношений, востоковедения, кыргызско-европейского факультета Кыргызского национального университета о необнародованных еще фактах истории Кыргызстана. Кстати, подлинники документов и снимки как историческая ценность хранятся в архиве французского музея Гимэ.

В частности, профессор показал снимки, сделанные Шарлем Нуэттой во время встречи Поля Пеллио с предводительницей и правительницей алайских кыргызов, Алайской царицей Курманджан даткой. Поль Пеллио затем рассказал в материалах своей научной экспедиции не только французам, но и всему миру о Матери нации и королеве юга. На других фото – торжество по случаю свадьбы дочери богатого кыргыза, кыргызская семья в юрте. Все эти и множество других снимков, на которых запечатлены, казалось бы, обычные жизненные моменты, возвращают нас в прошлое нашей страны, когда благодаря вот таким встречам с исследователями кыргызы узнавали мир и мир узнавал о них.

По тем временам научная экспедиция, предпринятая Полем Пеллио в 1906-1909 годах в Центральную Азию, была рискованной и даже опасной. Но благодаря тому, что ученый знал много языков и, как говорится, быстро находил общий язык с местным населением, во многом помогло ему снискать расположение и уважение всех народов, в том числе кыргызов, которые радушно встречали членов экспедиции, - сказал VB.KG доктор исторических наук Гсавье Аллез. – И, судя по путевым запискам, заметен просто небывалый интерес Поля Пеллио к жизни народов ЦА, к межкультурным взаимодействиям, которые и стали любимым предметом его изучения".

"Посольство Франции в КР – наш постоянный партнер. Нас всегда приглашают на все мероприятия, проводимые посольством. Наш университет поддерживает тесные отношения и с французским университетом им. Рене Декарта, делегация которого недавно побывала у нас вместе с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Кыргызстане г-ном Франсуа Делаусом. На встрече с ректором КНУ Канатом Садыковым стороны обсудили вопросы сотрудничества двух университетов в сфере образования и научных исследований. И вот сегодня новая интересная встреча с профессором Гсавье Аллезом, - сказал VB.KG начальник департамента международного сотрудничества КНУ Бактыбек Келдибеков. - И мы рады тому, что сотрудничество Кыргызского национального университета с французскими коллегами продолжается и даже активизируется".