Макрон победил на выборах во Франции с 58,55 процента голосов

Президент Франции Эмманюэль Макрон набрал 58,55 процента после завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные, которые приводит на своем сайте в ночь на понедельник Министерство внутренних дел Франции.

Кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен набирает 41,45 процента голосов. Ранее политик уже позвонила своему сопернику во втором туре и поздравила с ожидаемой победой на выборах. В то же время, выступая на митинге перед сторонниками, Ле Пен назвала данный результат историческим успехом для партии и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах этим летом.

МВД сообщает о явке на уровне 71,99 процента. При этом среди уже обработанных бюллетеней 8,6 процента оказались испорченными или пустыми. Пока что это один из самых низких показателей явки за всю историю вторых туров президентских выборов в Пятой республике. Меньше явка была лишь в 1969 году, когда к урнам пришли только 68,9 процента избирателей.