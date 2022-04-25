За первый квартал из незаконного оборота изъято более 2 тонн наркотиков

В СБНОН МВД КР подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2022 года.

Благодаря профессионально-слаженной работе сотрудников ОВД из незаконного оборота удалось изъять более 2 тонн наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из них:

опий - 4 килограмма 324 грамма; героин - 5 килограмм 619 грамм; смола каннабиса (гашиш) - 30 килограмм 366 грамм; марихуана - 47 килограмм 304 грамма; конопля - 3 килограмма 749 граммов; психотропные вещества и другие - 8 килограмм 34 грамма; прекурсоры - 2 тонны 94 килограмма 53 грамма.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по средним розничным ценам составляет - 93 миллиона 944 тысяч 282 сома.

Согласно официальным данным ГП КР органами внутренних дел, за первый квартал 2022 года в ЕРП зарегистрировано 385 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Начальником службы был поставлен ряд конкретных задач по выявлению и изъятию тяжелых видов наркотиков афганского происхождения, а также усилению борьбы в сфере торговли наркотическими средствами с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и пропаганде наркотиков в интернете.

На совещании особое внимание было уделено подразделениям, имеющим низкие показатели оперативно-служебной деятельности.

Начальник службы Улан Султанов отметил имеющиеся недостатки в работе отдельных структурных подразделений и поставил сроки для их устранения.

По завершению совещания начальником СБНОН МВД КР были даны конкретные поручения, направленные на улучшение оперативно-служебной деятельности службы.

В части служебной дисциплины сотрудников СБНОН за низкие показатели, а также за слабые результаты ряд руководителей и сотрудников получил дисциплинарные взыскания.