За первый квартал из незаконного оборота изъято более 2 тонн наркотиков

В СБНОН МВД КР подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2022 года.
Благодаря профессионально-слаженной работе сотрудников ОВД из незаконного оборота удалось изъять более 2 тонн наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из них:
Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по средним розничным ценам составляет - 93 миллиона 944 тысяч 282 сома.
Согласно официальным данным ГП КР органами внутренних дел, за первый квартал 2022 года в ЕРП зарегистрировано 385 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Начальником службы был поставлен ряд конкретных задач по выявлению и изъятию тяжелых видов наркотиков афганского происхождения, а также усилению борьбы в сфере торговли наркотическими средствами с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и пропаганде наркотиков в интернете.
На совещании особое внимание было уделено подразделениям, имеющим низкие показатели оперативно-служебной деятельности.
Начальник службы Улан Султанов отметил имеющиеся недостатки в работе отдельных структурных подразделений и поставил сроки для их устранения.
По завершению совещания начальником СБНОН МВД КР были даны конкретные поручения, направленные на улучшение оперативно-служебной деятельности службы.
В части служебной дисциплины сотрудников СБНОН за низкие показатели, а также за слабые результаты ряд руководителей и сотрудников получил дисциплинарные взыскания.