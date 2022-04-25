Погода
$ 84.75 - 85.75
€ 91.87 - 92.87

За первый квартал из незаконного оборота изъято более 2 тонн наркотиков

124  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В СБНОН МВД КР подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2022 года.

Благодаря профессионально-слаженной работе сотрудников ОВД из незаконного оборота удалось изъять более 2 тонн наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из них:

  1. опий - 4 килограмма 324 грамма;
  2. героин - 5 килограмм 619 грамм;
  3. смола каннабиса (гашиш) - 30 килограмм 366 грамм;
  4. марихуана - 47 килограмм 304 грамма;
  5. конопля - 3 килограмма 749 граммов;
  6. психотропные вещества и другие - 8 килограмм 34 грамма;
  7. прекурсоры - 2 тонны 94 килограмма 53 грамма.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по средним розничным ценам составляет - 93 миллиона 944 тысяч 282 сома.

Согласно официальным данным ГП КР органами внутренних дел, за первый квартал 2022 года в ЕРП зарегистрировано 385 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Начальником службы был поставлен ряд конкретных задач по выявлению и изъятию тяжелых видов наркотиков афганского происхождения, а также усилению борьбы в сфере торговли наркотическими средствами с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и пропаганде наркотиков в интернете.

На совещании особое внимание было уделено подразделениям, имеющим низкие показатели оперативно-служебной деятельности.

Начальник службы Улан Султанов отметил имеющиеся недостатки в работе отдельных структурных подразделений и поставил сроки для их устранения.

По завершению совещания начальником СБНОН МВД КР были даны конкретные поручения, направленные на улучшение оперативно-служебной деятельности службы.

В части служебной дисциплины сотрудников СБНОН за низкие показатели, а также за слабые результаты ряд руководителей и сотрудников получил дисциплинарные взыскания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417262
Теги:
МВД, наркотики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  