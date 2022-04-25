На международной венецианской выставке искусств открыли павильон КР

Посольство Кыргызстана в Италии приняло участие в открытии Национального павильона Кыргызстана, впервые представленного на 59–й международной венецианской выставке искусств La Biennale di Venezia – 2022

Венецианская выставка была основана в 1895 году и является одной из самых престижных культурных площадок для исследований и продвижения новых тенденций современного искусства, архитектуры, кино, танцев, музыки и театра.

Церемония открытия началась с поздравительной речи посла Таалай Базарбаева, который выразил благодарность за великолепный труд по изготовлению всех элементов представленной инсталляции отличнику культуры, дизайнеру и художнику Нурзат Жээнбек кызы, ремесленницам объединения Altyn-Kol города Кочкор, представителям "Кыргызстан өнөрчүүлөр коому", мастерам по юртам из села Кызыл-Туу, ассоциации "Один продукт – одно село" (OVOP) города Каракола, а также Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики за содействие в организации мероприятия и предоставленную кыргызскую национальную одежду.

Особо отметил вклад куратора выставки Ж.Ради и художника Ф.Фарман Фармаяна, оказавших максимальное содействие в организации участия Кыргызстана на значимой мировой выставке.

Отдельно выражена благодарность гражданам, проживающим на территории Италии и Великобритании, за их вклад по подготовке павильона к выставке и за участие в программе открытия павильона.

В рамках открытия национального павильона была представлена инсталляция, изготовленная кыргызскими ремесленниками, состоящая из тундука как центрального элемента, а также таких элементов внутреннего убранства юрты, как шырдак и кийиз в виде пано.

Культурная программа мероприятия продолжилась сказанием эпоса "Манас" соотечественниками, проживающими в Италии М.Джумалиевым, игрой И.Жаныбердиевым таких известных произведений, написанных для комуза, как "Көйрөң күү", "Ак тамак, көк тамак", "Маш ботой", а также рассказом о традиционном быте и ремесле кыргызского народа соотечественницей из Великобритании Г.Хамра.

В завершение всем гостям было предложено отведать приготовленные блюда кыргызской национальной кухни.

Национальный павильон Кыргызстана открыт для всех гостей Венецианской выставки в художественной галерее Giudecca Art District в период с 23 апреля по 28 ноября 2022 года.

В июне текущего года в Национальном павильоне Кыргызстана в Венеции ожидается презентация директором фонда ILGERI Projects Э.Абдыкалыковым первой национальной художественной NFT-коллекции под названием EYE OF THE TUNDUK, состоящей из семи изображений, символизирующих семь регионов Кыргызстана.