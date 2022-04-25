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Кулубаев Жээнбек Молдоканович

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- Анастасия Карелина
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Жээнбек Кулубаев родился в 1963 году в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Кыргызской Республики.

Образование:

Московский военный институт;

Дипломатический институт МИД Китая.

Трудовая деятельность:

1992-1996 годы - занимал разные должности в МИД КР.

1996-1998 годы - начальник управления Азии и Африки МИД КР.

1998-2000 годы - советник посольства КР в Китае.

2001-2003 годы - начальник управления Азии и Африки МИД КР.

2003-2004 годы - заместитель министра иностранных дел КР.

2004-2006 годы - заместитель исполнительного секретаря ШОС (Пекин).

2006-2007 годы - посол по особым поручениям, директор департамента международного экономического сотрудничества МИД КР.

2007-2009 годы - посол Кыргызстана в Малайзии.

2009-2013 годы - посол Кыргызстана в Китае.

2010-2013 годы - посол Кыргызстана в Монголии и Сингапуре по совместительству (с резиденцией в Пекине).

2013-2016 годы - директор департамента Азии и Африки МИД КР.

С 2016 года - по октябрь 2018 года - директор четвертого политического департамента МИД КР.

С 2018 по 2021 годы - посол Кыргызстана в Казахстане.

В августе 2021 года назначен заведующим отделом внешней политики администрации президента КР.

С 22 апреля 2022 года - и.о. министра иностранных дел Кыргызской Республики.

Дополнительная информация:

Имеет награды - медаль "Данк", орден "Достық" (Казахстан) II степени.


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URL: https://www.vb.kg/417269
Теги:
МИД, назначение, политика
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