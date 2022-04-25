В Джалал-Абаде состоялся музыкальный фестиваль "Льется песня фронтовая"

В Джалал-Абаде состоялся костюмированный музыкальный фестиваль "Льется песня фронтовая", посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в фестивале приняли 77 конкурсантов.

Организаторами выступила организация российских соотечественников по Джалал-Абадской области ОО "Славянская диаспора" при поддержке посольства России в Кыргызстане и мэрия города Джалал-Абада.

Активное участие и в самом фестивале, и в подготовке приняла общественная организация "Женсовет" Джалал-Абада.

Участники - в основном учителя, преподаватели школ и вузов, дети, родители детей - рассказали, что им очень понравилась атмосфера праздника и было бы здорово расширить рамки фестиваля в следующем году - важно, чтобы принимали участие семейные коллективы.

В концертной программе прозвучали песни военных лет на русском и кыргызском языках.

Все участники и организаторы были награждены благодарственными письмами и подарками, оригинальными кружками с символикой фестиваля.

По окончании праздника в небо были запущены воздушные шары.