Каких результатов добился ГКНБ под управлением Ташиева

Одним из приоритетов своей работы на посту президента Садыр Жапаров обозначил реформы, которые должны были усовершенствовать борьбу с коррупцией и бардаком в системе госуправления. Для исполнения этих непростых задач ему нужны были надежные кадры. Именно поэтому сразу после известных октябрьских событий 2020 года Камчыбек Ташиев возглавил Государственную службу национальной безопасности.

Работу председателя ГКНБ Камчыбек Ташиев освоил в очень короткие сроки. Он смог выстроить деятельность самой сложной силовой структуры республики и добиться вполне конкретных результатов на этом посту в части борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Первые аресты начались менее чем через два месяца после прихода Ташиева в должность главы ГКНБ – в конце осени – начале зимы 2020. Причем сразу же стало ясно, что неприкасаемых не будет.

Одним из первых под стражу был взят Райымбек Матраимов, ставший в годы правления Сооронбая Жээнбекова символом коррупции. После ареста он признал свою вину, пошел на сделку со следствием и возместил государству ущерб в размере 2 миллиардов сомов. Подобное случилось впервые за время существования ГКНБ.

После этого ведомство инициировало возбуждение уголовных дел в отношении целого ряда других чиновников таможенной службы. Так, была произведена зачистка одной из самых коррумпированных структур республики.

К слову, практика возмещения государству ущерба, нанесенного коррупционерами государству, стала регулярной. Только за первые полгода работы ГКНБ под руководством Камчыбека Ташиева в госказну было возвращено более 6 миллиардов сомов.

Еще одним знаковым антикоррупционным шагом стало возбуждение уголовных дел о коррупции, связанных с подписанием соглашений по эксплуатации канадцами рудника Кумтор. По этим делам под следствие попало множество высокопоставленных чиновников, ранее занимавших высокие посты во власти и принимавших ответственные решения по вопросам, связанным с Кумтором. Среди них премьер-министры, депутаты, руководители министерств и ведомств.

Можно сказать, что прогресс, достигнутый кыргызской стороной в процессе возвращения золоторудного рудника под собственное управления, во многом стал возможен благодаря работе следователей Госкомитета национальной безопасности.

Помимо прочего, ГКНБ также занялся проверкой судов. Вследствие выявленных неоспоримых фактов, предъявленных спецслужбами, председатель Верховного суда Гульбара Калиева была вынуждена подать в отставку, а позже по обвинению в коррупции были задержаны десятки судей по всей стране. За счет таких шагов кыргызстанцы смогли убедиться в том, что действующее руководство имеет достаточно политической воли для борьбы с коррупцией и мздоимством в самых высших эшелонах власти.

В рамках борьбы с организованной преступностью уже в октябре 2020 года спецназом "Альфа" ГКНБ был задержан криминальный авторитет Камчыбек Кольбаев. Ему, помимо прочего, была инкриминирована легализация преступных доходов на сумму в 250 миллионов сомов. Позднее родственники Кольбаева обязались вернуть государству денежные средства, нажитые нечестным путем, и на депозитный счет ГКНБ было внесено 49 миллионов сомов. Оставшуюся часть денег родственники обязались выплатить в ближайшем будущем.

Еще одним важным аспектом работы ГКНБ под руководством Камчыбека Ташиева стало решение пограничных вопросов, связанных, в частности, с наличием спорных территорий с соседним Таджикистаном.

В апреле 2021 года на одном из неописанных участков границы в Баткенской области разгорелся масштабный конфликт, вызванный тем, что таджикская сторона вторглась на территорию КР и обстреляла населенные пункты Баткенской области из минометов. В результате вторжения погибло 36 кыргызстанцев, в том числе 2 детей, 189 получили различного рода ранения и увечья.

Тот конфликт показал, что обороноспособность Кыргызстана нуждается в улучшении. Власти приняли решение об усилении боевого потенциала Вооруженных сил КР. Вскоре на вооружении Кыргызстана появились современные ударные беспилотники "Байрактар" и "Орлан-10".

Кроме того, в октябре 2021 года пограничные войска были усилены 40 единицами бронированных внедорожников марки "Тойота". Вся техника также была направлена в Баткенскую область. Помимо этого, уже в 2022-м на баланс Погранслужбы поступили еще 55 бронированных машин "Тигр" и 50 грузовых автомобилей "КамАз".

Как показали более поздние столкновения на границе, нацеленность на укрепление обороноспособности погранвойск и армии была более чем оправданной. К примеру, когда в январе 2022 года произошел очередной конфликт на границе с Таджикистаном, кыргызские пограничники оказались готовы к обстрелу и не уступили ни пяди своей земли.

Иначе проходили и переговоры по прекращению огня. В апреле 2021-го стороны не могли договориться несколько дней. Достигнутые договоренности то и дело нарушались таджиками: наши соседи тогда ощущали себя хозяевами положения и не стеснялись давать это понять. Позже, когда обороноспособность погранвойск усилилась, договоренность о деэскалации конфликта была достигнута менее чем через сутки.

Так вот получается, что ГКНБ под управлением Камчыбека Ташиева стал эффективно действующей структурой, которая реально оценивает всю оперативную обстановку не только внутри страны, но и в мире, держит ситуацию под контролем во всех сферах жизнедеятельности страны и серьезно занимается вопросами национальной безопасности.