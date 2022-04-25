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Психиатры связали проживание с кошкой с риском психозов у мужчин

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- Жан Алиев
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Совместное проживание в детстве с кошкой, ловящей мышей чревато для мужчин повышенным риском психотических эпизодов в более позднем возрасте, выяснили канадские психиатры из Университета Макгилла. Причиной этого, по-видимому, становится паразит Toxoplasma gondii, который передается людям от кошек, но свою роль могут сыграть и другие факторы. Об этом сообщается в журнале Journal of Psychiatric Research.

Исследователи опросили около 2200 жителей Монреаля, выяснив, в частности, были ли у них в детстве кошки и сталкивались ли они на протяжении жизни с психотическими эпизодами. Исследования показали, что у мужчин, чьи кошки охотились на мышей, оказался повышен риск психотических эпизодов в зрелом возрасте, однако для женщин такой связи не наблюдалось. Кроме того, у тех участников исследования, чьи кошки жили только в помещении, риски оказались такими же, как и для тех, у кого вообще не было кошек.

Впрочем, роль играли и другие факторы - в том числе курение, частота переездов в детстве и подростковом возрасте и травмы головы.

Ведущий автор исследования Винсент Пакуин утверждает, что это небольшие доказательства, но интересно подумать о том, что могут существовать комбинации факторов. И, даже если величина риска мала на индивидуальном уровне, кошки и T. gondii настолько распространены в нашем обществе, что, если мы сложим все эти небольшие потенциальные эффекты, то это станет важным вопросом общественного здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/417278
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