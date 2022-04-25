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В Бишкеке прошел чемпионат КР по всемирному таэквондо

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 24 апреля, в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по Всемирному таэквондо 2022, формирование сборной команды страны. Чемпионат проходил по двум версиям - спарринг (Керуги) и базовые комплексы (Пумсе).

Чемпионат Кыргызстана проходил среди кадетов, юниоров и взрослых спортсменов, разыгрывалось 27 комплектов медалей по спаррингу. Общее количество спортсменов составило около 150 человек. Соревнования обслуживали судьи национальной категории с применением электронной системы оборудования мирового стандарта KP&P во всех возрастных категориях.

Организаторами чемпионата выступил департамент физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, дирекция по олимпийским видам спорта, Национальная федерация таэквондо КР и Ассоциация таэквондо КР. В турнире приняли участие спортсмены со всего Кыргызстана.

Своих воспитанников на турнир выставили тренеры Академии таэквондо КР: Убайдула Тохтурбаев, Ислам Шукуров, Ислам Жылкычиев, Владимир Тюленев. Каждый победитель в своей категории был награжден медалью и дипломом соответствующих степеней.

На турнире присутствовали почетные гости, с поздравлениями и пожеланиями в адрес спортсменов выступил заместитель директора департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Самат Токтоналиев, также на чемпионате присутствовали директор дирекции по олимпийским видам спорта – Нурлан Исмаилов, президент Национальной федерация таэквондо Кыргызской Республики – Сеит Аманбаев, президент Академии таэквондо Убайдула Тохтурбаев и президент Ассоциации таэквондо Пак Алексей.

Воспитанники Академии таэквондо завоевали двадцать пять медалей.


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URL: https://www.vb.kg/417280
Теги:
спорт, таэквондо, чемпионат, Кыргызстан
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