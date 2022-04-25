Погода
$ 84.75 - 85.75
€ 91.87 - 92.87

С апреля медработники начнут получать зарплату с увеличением на 50%

302  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Согласно постановлению кабинета министров от 30 марта 2022 года №182 "Об условиях оплаты труда работников организаций здравоохранения", с 1 апреля текущего года увеличены должностные оклады работников организаций здравоохранения в среднем на 50 процентов, необходимо отметить, что все надбавки и доплаты сохранены (сельская местность, высокогорье, ученая степень, выслуга лет, категории и т.д) и начисляются к должностному окладу.

Министерством здравоохранения и Фондом ОМС произведено финансирование подведомственных организаций здравоохранения, и с 25 апреля 2022 года организациями здравоохранения будут производиться начисления и выплаты заработной платы.

Доплата за выслугу лет в системе здравоохранения при стаже работы:

  1. От 5 до 10 лет в размере 10 процентов.
  2. От 10 до 15 лет в размере 20 процентов.
  3. Свыше 15 лет в размере 30 процентов.

Примечание: за исключением младшего обслуживающего персонала

Надбавка за квалификационную категорию сохраняется и устанавливается от должностного оклада в следующих размерах:

  1. высшая квалификационная категория – 50 процентов;
  2. I квалификационная категория – 30 процентов;
  3. II квалификационная категория – 10 процентов.

Присвоение квалификационной категории работникам организаций здравоохранения производится на основании аттестации. Аттестация руководителей, специалистов организаций здравоохранения осуществляется в соответствии с положением о порядке проведения аттестации, утвержденного приказом Министерства здравоохранения.

Надбавка за категорию по совместительству выплачивается при условии соответствия категории совмещаемой должности.

Например:

  1. зарплата врача, работающего в сельской больнице со стажем 6 лет, без категории до повышения составляла 9 001 сомов, после повышения заработная плата будет около 13 518 сомов; без учета коэффициента трудового участия.
  2. врач, имеющий высшую категорию со стажем работы 17 лет, до повышения получал 14 252 сома, после повышения заработная плата будет составлять около 21 403 сомов, без учета коэффициента трудового участия.
  3. молодой семейный врач в городской поликлинике (ЦСМ) без стажа работы и категории до повышения - 10 000 сомов, после повышения заработная плата составит около 15 136 сомов, без учета коэффициента трудового участия.
  4. семейный врач в сельской местности имеет высшее категорию и стаж работы 16 лет, до повышения - 19 000 сомов, после повышения заработная плата составит около 28 758 сомов, без учета коэффициента трудового участия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417281
Теги:
зарплата, медицина, медики, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  