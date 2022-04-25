С апреля медработники начнут получать зарплату с увеличением на 50%

Согласно постановлению кабинета министров от 30 марта 2022 года №182 "Об условиях оплаты труда работников организаций здравоохранения", с 1 апреля текущего года увеличены должностные оклады работников организаций здравоохранения в среднем на 50 процентов, необходимо отметить, что все надбавки и доплаты сохранены (сельская местность, высокогорье, ученая степень, выслуга лет, категории и т.д) и начисляются к должностному окладу.

Министерством здравоохранения и Фондом ОМС произведено финансирование подведомственных организаций здравоохранения, и с 25 апреля 2022 года организациями здравоохранения будут производиться начисления и выплаты заработной платы.

Доплата за выслугу лет в системе здравоохранения при стаже работы:

От 5 до 10 лет в размере 10 процентов. От 10 до 15 лет в размере 20 процентов. Свыше 15 лет в размере 30 процентов.

Примечание: за исключением младшего обслуживающего персонала

Надбавка за квалификационную категорию сохраняется и устанавливается от должностного оклада в следующих размерах:

высшая квалификационная категория – 50 процентов; I квалификационная категория – 30 процентов; II квалификационная категория – 10 процентов.

Присвоение квалификационной категории работникам организаций здравоохранения производится на основании аттестации. Аттестация руководителей, специалистов организаций здравоохранения осуществляется в соответствии с положением о порядке проведения аттестации, утвержденного приказом Министерства здравоохранения.

Надбавка за категорию по совместительству выплачивается при условии соответствия категории совмещаемой должности.

Например: