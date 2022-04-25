На территории ТЭЦ Бишкека прошли учения

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что мероприятие прошло с участием главы Свердловского района Максатбека Саргазакова и отдела ЧС района.

На территории ТЭЦ прошли командно-штабные учения на тему: "Действия формирований при розливе аммиака".

Во время мероприятия отрабатывались действия сводной команды и формирований гражданской защиты ТЭЦ до прибытия спецслужб города.

Глава района отметил высокую подготовку и слаженность командной работы сотрудников при ликвидации ЧС.

Всего в учении было задействовано 46 человек и 2 единицы спецтехники.