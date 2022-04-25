Погода
$ 84.75 - 85.75
€ 91.87 - 92.87

На территории ТЭЦ Бишкека прошли учения

225  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что мероприятие прошло с участием главы Свердловского района Максатбека Саргазакова и отдела ЧС района.

На территории ТЭЦ прошли командно-штабные учения на тему: "Действия формирований при розливе аммиака".

Во время мероприятия отрабатывались действия сводной команды и формирований гражданской защиты ТЭЦ до прибытия спецслужб города.

Глава района отметил высокую подготовку и слаженность командной работы сотрудников при ликвидации ЧС.

Всего в учении было задействовано 46 человек и 2 единицы спецтехники.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417295
Теги:
мэрия, ТЭЦ, учения, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  