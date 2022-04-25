Задержан гражданин КНР, являющийся организатором финансовой пирамиды

Cотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД в ходе оперативных мероприятий по пресечению незаконной миграции задержали гражданина КНР, скрывавшегося от правоохранительных органов.

В ходе проводимых работ оперативниками СПЭНМ МВД установлен гражданин КНР Чж. Ч., 1971 года рождения, который прибыл в 2013 году в Кыргызстан из КНР и с 2014 года находится на территории республики незаконно, в официальные органы за легализацией своего пребывания не обращался.

По установленным предварительным данным, указанный гражданин, будучи управляющим компании в Пекине, в марте 2013 года путем обмана и создания финансовой пирамиды вывел депозит в сумме 200 000 000 юаней и скрылся в неизвестном направлении. Позже по данному факту указанный гражданин был объявлен в международный розыск по линии МОУП Интерпол.

19 апреля 2022 года сотрудниками СПЭНМ МВД совместно с НЦБ Интерпола в Кыргызстане на территории Бишкека задержан гражданин КНР Чж. Ч., 1971 года рождения

Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении иностранного гражданина применена мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 1 месяц с содержанием в СИЗО-1.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, Генеральной прокуратурой КР рассматривается вопрос о его экстрадиции.