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В Бишкеке на месте колонии № 47 появится новый микрорайон?

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- Наталья Крайнова
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Колония № 47, расположенная в западной части Бишкека, будет снесена в ближайшее время, сообщил ГСИН. Корпуса и материальную базу перенесут на территории колонии № 8 в селе Новопокровка, а также в спецучреждениях № 27 и № 31 в селе Молдовановка.

Редакция vb.kg узнала, что будет на освободившихся 7,5 гектара земли в Бишкекглавархитектуре.

"Согласно генеральному плану города, утвержденному постановлением правительства от 21 ноября 2006 года № 805 на период до 2025 года, земельный участок под исправительным учреждением № 47 относится к территориям микрорайонов, кварталов со смешанной многоэтажной застройкой", - сообщает Бишкекглавархитектура.

Однако специалисты добавляют, что проект детальной планировки на эту территорию еще не разрабатывался.

"Согласно пункту 13.1 строительных норм КР 30-01:2020, допускается выполнение проекта застройки без утвержденного проекта детальной планировки в соответствии с генеральным планом.

На сегодняшний день заказ на разработку проекта застройки территории и выдачу разрешительной документации на строительство какого-либо объекта на месте исправительного учреждения № 47 в учреждение не поступал", - отмечают в Бишкекглавархитектуре.


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URL: https://www.vb.kg/417299
Теги:
Бишкекглавархитектура, ГСИН, колонии, строительство
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