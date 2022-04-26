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В КР стартует открытый чемпионат по автоспорту в дисциплине Gymkhana

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- Айжан Мамбеталиева
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Стартует открытый чемпионат КР по автоспорту в дисциплине Gymkhana на Кубок G-Drive

1 мая 2022 года на площадке бывшей авиабазы Ганси соберутся лучшие автогонщики со всей республики, чтобы продемонстрировать мастерство пилотов, уровень подготовки автомобилей и побороться за чемпионский титул.

Весь гоночный сезон Gymkhana 2022, который в этом году будет состоять из 6 этапов, реализуется при генеральном спонсорстве сети АЗС "Газпромнефть", поддержке Федерации автомотоспорта и дорожной безопасности КР, детейлинг студии Angar и магазина DKTuning.

Расширена география мероприятий – дрифт-команды, помимо столицы, посетят города Чолпон-Ату и Ош.

Вход на мероприятия – бесплатный. Всех гостей ждут выступления лучших пилотов республики Топ-16, интересная шоу-программа и дрифт-такси для зрителей.

Основная цель открытого чемпионата КР по автоспорту 2022 г. - пропаганда физической культуры и спорта в Кыргызстане, популяризация безопасного вождения и развитие автокультуры.

Начало в 12.00

Телефон для справок: +996 772 185 424


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URL: https://www.vb.kg/417301
Теги:
спорт, Кыргызстан, автомобили
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