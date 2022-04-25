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Президент прокомментировал строительство города Асман

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью КНИА "Кабар" также прокомментировал строительство города Асман. По его словам, город однозначно будет построен.

"Это займет время. Кто разбирается, то поймет, что у этого города большое будущее. Это будет экологически чистый город. Он будет сконструирован таким образом, чтобы не причинить никакого вреда окружающей среде. Оформление документов проходит очень тщательно и занимает много времени.

При завершении альтернативной дороги север - юг до него из Ферганской долины можно будет добраться за 4 часа. Рядом аэропорт Тамчы и железная дорога. В будущем железная дорога будет доведена от Кара-Кече до Макмала. Вкратце, забегая вперед, этот город будет располагаться на перекрестке девяти дорог.

Даже если вы строите дом, это занимает два или три года. Возможно ли запустить город с населением в 500 тысяч за два-три года? Проявите терпение. Даст Бог, в один день мы начнем его строительство", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/417307
Теги:
Садыр Жапаров, строительство, Кыргызстан
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