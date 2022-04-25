Президент прокомментировал строительство города Асман

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью КНИА "Кабар" также прокомментировал строительство города Асман. По его словам, город однозначно будет построен.

"Это займет время. Кто разбирается, то поймет, что у этого города большое будущее. Это будет экологически чистый город. Он будет сконструирован таким образом, чтобы не причинить никакого вреда окружающей среде. Оформление документов проходит очень тщательно и занимает много времени.

При завершении альтернативной дороги север - юг до него из Ферганской долины можно будет добраться за 4 часа. Рядом аэропорт Тамчы и железная дорога. В будущем железная дорога будет доведена от Кара-Кече до Макмала. Вкратце, забегая вперед, этот город будет располагаться на перекрестке девяти дорог.

Даже если вы строите дом, это занимает два или три года. Возможно ли запустить город с населением в 500 тысяч за два-три года? Проявите терпение. Даст Бог, в один день мы начнем его строительство", - сказал глава государства.