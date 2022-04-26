В Кыргызстане на 26 апреля новых случаев заражения COVID-19 не выявлено

В Кыргызстане на 26 апреля новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией не зарегистрировано. Об этом сообщает Минздрав.
За весь период пандемии было зарегистрировано – 200 990 случаев заражения COVID-19.
За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровели 7 человек.
За весь период выздоровели – 196 393 человека.
Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.
На сегодняшний день на стационарном лечении по республике пациентов нет, на амбулаторном лечении находятся 14 человек.