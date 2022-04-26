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Черная кошка стала главой города в США

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- Алина Мамаева
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Черная кошка по имени Джинкс стала мэром американского городка Хэлл (что переводится как "ад"). О назначении своей питомицы на высокий пост позаботилась ее хозяйка, заплатив в администрацию города необходимый взнос, сообщает Daily Mail.

Кошка Дженкс и до своего назначения была весьма популярна в интернете. У нее около 1,5 миллиона подписчиков в TikTok, Instagram и Twitter из-за ее врожденных особенностей – слишком больших глаз и лап.

Мэром Хэлла кошка стала благодаря своей хозяйке Мии, которая живет в Калифорнии. В начале апреля она поинтересовалась в соцсетях, нет ли в США места, где ее питомица может занять место мэра. И такое место нашлось. Как оказалось, в небольшом городке Хэлл мэром может стать любой желающий, правда, всего на день или на час. Все, что для этого нужно, – заплатить символическое пожертвование на общественные нужды в размере 40-100 долларов.

В воскресенье, 24 апреля, кошке вручили ключи от города, население которого не превышает 70 человек.

Новой главе "ада" также вручили призы от администрации: футболку, кружку, значок, сертификат мэра, а также квадратный дюйм земли в собственность. В конце дня мэр получила призыв к импичменту и покинула пост.


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URL: https://www.vb.kg/417319
Теги:
кошки, США, мировые новости
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