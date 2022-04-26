Данияр Амангельдиев: В КР взят курс на восстановление промышленности

Кыргызстан последовательно проводит антикризисные меры в экономике, нацеленые на улучшение ситуации в промышленности. Об этом сказал министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на главной пленарной сессии "Центральная Азия: пространство технологического прорыва", которая прошла в Ташкенте.

По его словам, Кыргызстану отведена роль транзитера китайской продукции, на плаву промышленность держит горнорудная отрасль. По сравнению с 1991 годом количество промышленных предприятий сократилось в 2 раза, с 2000 года Кыргызстан стал зависим от импорта.

"Сегодня взят курс на восстановление промышленного объема производства страны. Основными отраслями промышленного производства могут стать: машиностроение, которое позволит обеспечить весь Евразийский континент запчастями, техникой и необходимым оборудованием, а также - легкая промышленность.

Уже сегодня имеется намерение создать хлопковый кластер в Джалал-Абадской области путем организации хлопкоочистительного завода, фабрики по производству пряжи, текстильной фабрики и машинно-тракторного парка, а также завода по производству масла с участием предприятий Республики Узбекистан", - рассказал министр.

Данияр Амангельдиев отметил, что в Кыргызстане имеется множество растений, животного сырья для изготовления и производства различных лекарств. Также узбекская и кыргызская стороны намерены запустить совместный проект по производству латексных перчаток на территории Кыргызской Республики.

Было сказано, что в октябре 2022 года в Бишкеке планируется проведение первой Международной военно-промышленной выставки DEFINDEX, которая нацелена на расширение рынков сбыта, активизацию бизнес-процессов.