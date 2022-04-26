Жительница ЮАР установила мировой рекорд по плаванию подо льдом - 90 метров

Женщина из Южной Африки побила свой собственный рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом расстояние в 90 метров, передает UPI.

Согласно данным портала, Эмбер Филлари, которая установила рекорд в 2020 году в норвежском Оппсе, проплыв дистанцию 89,7 метра, побила свой собственный рекорд в Конгсберге (Норвегия), проплыв 89,92 метра без ласт и гидрокостюма.

Кроме того, женщина установила рекорд времени самого длинного подводного заплыва на одном дыхании. Рекорд установили в Дахабе (Египет) на дистанции 109,19 метра.

Филлари рассказала, что усиленно готовилась к своей последней попытке установить рекорд, постепенно привыкая к холоду в Берлине, а затем тренируясь на норвежском озере, где ей предстояло совершить заплыв.