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В Рио-де-Жанейро проходит первый с начала пандемии карнавал

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- Жан Алиев
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Карнавал в Рио - самый знаменитый в мире, к празднику тщательно готовятся в течение всего года. На фестиваль в Бразилию съезжаются туристы со всего света, а цены на отели и гостиницы взлетают в несколько раз. Об этом сообщает Газета.ru.

В течение пяти дней проходят шествия ярко одетых танцоров различных школ самбы и всех желающих. С трибун за парадом цвета, блеска и огня наблюдают более 80 тысяч зрителей.

Сообщается, что в прошлом году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса, а в этом из-за распространения штамма "омикрон" перенесли с февраля на апрель. Обычно карнавал проводится за сорок дней до Пасхи и знаменует начало Великого поста.

Первый карнавал в Бразилии прошел в 1932 году, его участники собрались в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро. Позже фестиваль переехал в престижный ночной клуб "Канкун".


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URL: https://www.vb.kg/417329
Теги:
Бразилия, новости мира, в мире
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