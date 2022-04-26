В Рио-де-Жанейро проходит первый с начала пандемии карнавал

Карнавал в Рио - самый знаменитый в мире, к празднику тщательно готовятся в течение всего года. На фестиваль в Бразилию съезжаются туристы со всего света, а цены на отели и гостиницы взлетают в несколько раз. Об этом сообщает Газета.ru.

В течение пяти дней проходят шествия ярко одетых танцоров различных школ самбы и всех желающих. С трибун за парадом цвета, блеска и огня наблюдают более 80 тысяч зрителей.

Сообщается, что в прошлом году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса, а в этом из-за распространения штамма "омикрон" перенесли с февраля на апрель. Обычно карнавал проводится за сорок дней до Пасхи и знаменует начало Великого поста.

Первый карнавал в Бразилии прошел в 1932 году, его участники собрались в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро. Позже фестиваль переехал в престижный ночной клуб "Канкун".